Zerdeçallı kahve içmek için bir neden daha "yağ yakıyor"
Zerdeçal, içerisindeki kuvvetli antioksidan maddeler ile son yıllarda sağlıkçıların dikkatini çekmiştir. Sağlıklı yaşam ile ilgilenen birçok kişi doğal beslenme düzenine zerdeçalı eklemiştir. Kilo vermek, metabolizma rahatsızlıkların önlenmesine ya da azaltılmasına yardımcı olmak amacı ile de zerdeçalı kullanan kişiler vardır.
Zerdeçalın faydalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Biz de bugün zerdeçalın kilo verdirme özelliğine değineceğiz.
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Zerdeçal, içerdiği bazı bileşenler ile zayıflama sürecinde size destek olabilecek bir yiyecektir. Bunun en temel sebebi ise çok yüksek miktarda anti inflamatuar etkilere sahip besin içeriğidir.
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Vereceğimiz yağ yakan zerdeçallı kahve tarifi ile sadece zayıflamayacak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, enerjik kalacaksınız.
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Malzemeler:
1 bardak taze demlenmiş sade kahve
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
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