Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir? İnanılmaz faydaları bulunuyor
Anavatanı Güney Asya olan ancak ülkemizde de sıklıkla görülen zerdeçalın hangi faydaları olduğunu biliyor musunuz? İşte Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın saymakla bitmeyen faydaları...
Kanser, diyabet ve daha birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen zerdeçalın, yapılan araştırmalar sonucunda birçok fayda sağladığı ortaya çıkmıştır. Ancak uzmanlar özellikle bu bitkinin taze halinin tüketilmesi gerektiğini savunuyor.
Öte yandan 2012 yılından ABD'de yapılan bir araştırmada kalp ve damar sağlığı için belirli besin takviyelerin yapılması gerektiğini ve bunlar içinde en etkili olanın zerdeçal olduğu açıklanmıştır. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir?
Çeşitli kanserleri önler: İçerdiği kurkumin maddesi nedeniyle yüksek derecede antioksidan içerdiği düşünüldüğünden kanser tedavisinde etkili olduğu söylenir.
Hafızayı güçlendirir: Günümüzde sağlıksız beslenme ve kötü yaşam alışkanlıklarından dolayı unutkanlık hastalığına yakalanma oranı arttı. Bu hafıza sorunu özellikle beyindeki damarların ve sinirlerin zayıflamasından kaynaklandığı biliniyor.