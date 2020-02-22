Zemheri'nin genç oyuncusu Aleyna Özgeçen Instagram pozlarıyla şaşırttı!
Zemheri'nin genç oyuncusu Aleyna Özgeçen güzelliğiyle ve başarısıyla beğeni topluyor. Aynı zamanda sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarıyla da kendisine hayran bıraktırıyor...
Çarşamba günleri izleyicinin merakla beklediği Zemheri'nin genç ve yetenekli oyuncusu 17 yaşında olmasına rağmen performansıyla oldukça beğeniliyor. Oyunculuğunun yanı sıra dizinin masum güzeli Instagram pozlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Aleyna'nın Instagram'da 140 bin takipçisi bulunuyor.
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Peki Aleyna Özgeçen kimdir? : Zemheri dizisinde Firuze'nin kardeşi Elvan'ı canlandıran Aleyna Özgeçen, 2003 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
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Henüz 17 yaşında olan Aleyna, oyunculuğun yanı sıra lisedeki eğitim hayatını sürdürüyor.
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Aleyna, 1 sene boyunca 'Nuran Zengin Oyunculuk Atölyesi'nde kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.
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