Zemheri'nin genç oyuncusu Aleyna Özgeçen Instagram pozlarıyla şaşırttı!

Çarşamba günleri izleyicinin merakla beklediği Zemheri'nin genç ve yetenekli oyuncusu 17 yaşında olmasına rağmen performansıyla oldukça beğeniliyor. Oyunculuğunun yanı sıra dizinin masum güzeli Instagram pozlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Aleyna'nın Instagram'da 140 bin takipçisi bulunuyor.