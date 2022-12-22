Zemheri kışı şimdi başlıyor güneşe aldanmayın 28 ile kar bastıracak İstanbul'a sürpriz

Meteoroloji tarafında hafta sonu soğuk hava dalgasının geleceği ve kar ile sağanak yağmurun bölge bölge şiddetini artıracağı ifade edildi. Son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.