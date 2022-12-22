Zemheri kışı şimdi başlıyor güneşe aldanmayın 28 ile kar bastıracak İstanbul'a sürpriz
Son günlerde yurt genelinde etkili olan sıcak havaya ve güneşe aldanmayın! Yeni hava durumu uyarısı meteorolojiden geldi. Hafta sonundan itibaren özellikle pazartesi günü birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Zemheri kışı başlıyor, 2023'ün ilk günlerinde kar yurt genelinde etkisini arttıracak. Peki İstanbul'da kar yağar mı?
Meteoroloji 2023 yılına günler kala yılın son hava durumu tahminini yayımlandı. Şimdiden söyleyelim yılbaşı gecesi İstanbul'da kar yağışı yok fakat yeni haftanın başlaması ile birlikte 28 ilde kar yağışı görülecek. Güneşin sıcak yüzüne aldanmayın zemheri kışı geldi, dondurucu soğuklar başlıyor. İşte kar beklenen iller ve haftalık hava durumu raporu
Meteoroloji tarafında hafta sonu soğuk hava dalgasının geleceği ve kar ile sağanak yağmurun bölge bölge şiddetini artıracağı ifade edildi. Son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar sert düşüyor, kar geliyor
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu'da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.