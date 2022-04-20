Zelenskiy'nin giydiği koruyucu kask ve yeleğin adresi Yozgat çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Yozgat’ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat’ta üretildiği ortaya çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB’de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti.
Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.
Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank’a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.
Varank, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, “Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra, bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli.