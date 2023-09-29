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Zelenski, sevgilisini öldürüp kıyma makinasına attı! Rus lider Putin, 'savaştı' diye affetti

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Zelenski, sevgilisini öldürüp kıyma makinasına attı! Rus lider Putin, 'savaştı' diye affetti

RUSYA, Ukrayna savaşına katılan mahkumlara hem para verdi hem de cezaevinden çıkardı. Bu isimlerden birinin kimliği büyük tepki çekti. Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile aynı soy ismi taşıyan adam, yasak aşk yaşadığı sevgilisini öldürüp, cesedini kıyma makinasından geçirdi. Cezaevinde yatarken, Ukrayna'ya karşı savaşmaya gönüllü oldu. Katil Zelensky, cezaevinden çıktı, savaşa gitti ve cezası Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından affedildi.

Zelenski, sevgilisini öldürüp kıyma makinasına attı! Rus lider Putin, 'savaştı' diye affetti

Rusya'da 27 yaşındaki sevgilisini önce öldüren ardından cesedini kıyma makinesi kullanarak ortadan kaldıran bir Rus katil, Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği performans nedeniyle Vladimir Putin tarafından affedildi ve hapishaneden çıkarıldı.

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Zelenski, sevgilisini öldürüp kıyma makinasına attı! Rus lider Putin, 'savaştı' diye affetti

41 yaşındaki Dmitry Zelensky, üniversite mezunu Tatiana Melekhina'yı, önce boğarak öldürdü ve ardından genç kadının cesedini kıyma makinesine attı. Cinayetin işlenme biçimi profesyonel dedektifleri bile şoke etti.

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Zelenski, sevgilisini öldürüp kıyma makinasına attı! Rus lider Putin, 'savaştı' diye affetti

Cani adamın, kadının yalnızca cesedini parçalamadığını, eti ve kemikleri ayırıp kıyma yaptığını kemikleri ise üç parçaya ayırarak bir torbaya koyup göle attığını bildirildi.

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Zelenski, sevgilisini öldürüp kıyma makinasına attı! Rus lider Putin, 'savaştı' diye affetti

Katil Zelensky'nin teslim olduktan sonra soruşturmacılara sakin bir şekilde "Cesedini kestim, kıyma makinesinden geçirdim, kemikleri üç torbaya topladım ve nehre attım" dediği aktarıldı.

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