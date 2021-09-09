Zeki Müren'in yeğeninden Çağlar Çorum'a reklam desteği
Zeki Müren'i taklit ederek rol aldığı bir banka reklamı üzerinden çok sayıda tepki alan oyuncu Çağlar Çorumlu'ya Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç'tan destek geldi. Desteğin yanı sıra Olgaç Çorumlu'ya 'Keşke bizi arasalardı doküman verir eksikleri kapatırdık' dedi.
Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren'i canlandırdığı banka reklamını değerlendirilen Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, "Bu olayda tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. İzlediğimde anılarım canlanınca, reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım" dedi.
Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren'i canlandırdığı özel bir bankanın reklamı, izleyenlerden iki farklı yorum topladı. Kimileri reklamı beğenirken, kimisi ise Zeki Müren'in canlandırıldığı rolün Müren'in hatırasına yakışmadığını belirtti.
Bursa'da yaşayan Zeki Müren'in kız kardeşinin oğlu Sevtuğ Olgaç, reklam hakkındaki görüşlerini DHA'ya anlattı.
"Reklamı izlerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim"
Reklam filminin hazırlanış aşamasında Müren'in ailesine danışılması gerektiğini belirten Olgaç, "Kendisiyle ilgili her türlü yorumu, taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Reklamı izlerken duygulanarak, eski anılarım canlanarak onu izledim" dedi.