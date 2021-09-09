Zeki Müren'in yeğeninden Çağlar Çorum'a reklam desteği

Oyuncu Çağlar Çorumlu’nun Zeki Müren'i canlandırdığı banka reklamını değerlendirilen Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, "Bu olayda tenkit edilecek ve önemle itiraz edilecek bir yön görmedim. İzlediğimde anılarım canlanınca, reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım" dedi.