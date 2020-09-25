Zeki Müren'in intihar ettiği iddiasını Onur Akay yazdı ortalık çalkalandı

Yeni çıkaracağı kitabından Zeki Müren’in ölümü ile ilgili bölümü paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, ''Yirmi dört yıl oldu, gönül hicranla doldu. Kendisini saygı ve özlemle anıyorum. Kitapta ayrıca Zeki Müren'le ilgili yanlış bilinen ve bilinmeyen çok önemli konular var. Çok özel isimlerle yaptığım ve hiçbir yerde yayımlanmayan röportajlarımla ortaya çıkanlar, Müren hayranlarını çok şaşırtacak.'' ifadelerini kullandı.