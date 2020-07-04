Zeki Müren’i eleştirmişti! Özdemir Erdoğan'ın çıplak fotoğrafı sosyal medyada
Geçtiğimiz günlerde sanatçı Zeki Müren'i eleştiren Özdemir Erdoğan’ın 1990 yılında piyasaya sürdüğü 'Düşünceli Şarkılar' albümünündeki çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Müzisyen Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sanatçı Zeki Müren hakkında "Özel hayatı nedeniyle kötü örnek oldu. 'Paşa' dediler, bir paşa çıkıp da ‘madam deyin’ demedi" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın Müren'i eleştirmesinin ardından 30 yıl önce verdiği çıplak pozları sosyal medyada yayıldı.
19
80 yaşındaki sanatçının, 1990'da yayınladığı 'Düşünceli Şarkılar' isimli albüm çalışması için objektiflere verdiği çıplak pozları ortaya çıktı.
29
Erdoğan, o fotoğraflar için "Her türlü giysiden, maddi değerlerden arınmış, yalın bir adamı anlatmaya çalışıyordum" demişti.
39
Özdemir Erdoğan, 1996 yılında vefat eden sanatçı Zeki Müren için geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:
49