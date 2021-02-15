Zeki Müren sorusunu bilemeyince Milyoner'de şok oldu! Kenan İmirzalıoğlu da şaştı kaldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümüne kadın yarışmacı damga vurdu.
ATV ekranlarında ekrana gelen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, dün akşam yeni bölümüyle heyecanlı dakikalar yaşattı. Yarışmacılara yöneltilen sorular bazısını sevindirirken bazısını da üzdü.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sinem Demircan Karadağ, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu söyledi. Kendinden emin olan yarışmacı ilk soruya geçti.
Yarışmacı, ''Tepesinde sürücü adayı yazan bir otomobilde eğitim gören bir kişi muhtemelen hangisini almayı planlıyordur?" sorusuna doğru yanıtı verdi.
Karadağ, ikinci soruda, "Deneyimli olmak anlamına gelen deyimde değirmende ağartılmadığı söylenen nedir?" sorusuna da doğru yanıtı verdi.