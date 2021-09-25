'Zeki Müren manken Yaşar Alptekin'le nişanlanmış' Olay iddia!
Türk sanat müziğinin efsanesi Zeki Müren’in yakın dostu Göksenin Çakmak, Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etti.
Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in yakın dostu Göksenin Çakmak, magazin gündemine bomba düşen bir iddiada bulundu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a konuşan Çakmak, Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etti.
Ses sanatçısı ve Yazar Onur Akay, 24 Eylül 1996 yılında vefat eden Zeki Müren'in, Cuma günü 25. ölüm yıldönümü olması nedeniyle, son 18 yılına tanıklık eden ve Müren'le aynı evi paylaşan yakın dostu ve sırdaşı Göksenin Çakmak'la, özel bir röportaj yaptı.
Zeki Müren'in karakutusu
Zeki Müren'in karakutusu olarak da bilinen Göksenin Çakmak, seneler önce isim vermeden yaptığı tüm açıklamalarındaki merak edilen isimleri, tek tek Onur Akay'a açıkladı.
Göksenin Çakmak, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etti.