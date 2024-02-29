Zehra Güneş'in serveti ortaya çıktı! Yatırımları için Özgür Demirtaş ile buluşmuştu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, 24 yaşında olmasına rağmen dünyanın en çok kazanan voleybolcuları listesine girmişti. Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş’tan yatırım dersi almasıyla gündeme gelen Zehra Güneş'in serveti ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Dünyanın en çok kazanan 10 voleybolcusu" listesine girme başarısı gösteren Zehra Güneş, sergilediği performansla kupalara ambargo koymaya devam ediyor.
Parkede yansıttığı performansın mükafatını maddi olarak da elde eden güzel oyuncu, kazandıklarıyla 24 yaşında şimdiden büyük bir servet sahibi olmuş durumda.
Voleyboldaki yeteneklerinin yanı sıra, sosyal medya hesaplarındaki milyonlarca takipçisi nedeniyle markaların ilgi odağı haline gelen ünlü oyuncu, yatırımlarını doğru yönlendirebilmek için profesyonel destek almaktan kaçınmıyor.
Prof.Dr Özgür Demirtaş 17 Şubat’ta sosyal medya hesabından Zehra Demirtaş ile finansal stratejiler üzerine çalıştıklarını belirterek birlikte fotoğraflarını paylaştı. Güneş, son olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelmiş ve ikilinin birlikte verdikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.