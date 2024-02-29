Zehra Güneş'in serveti ortaya çıktı! Yatırımları için Özgür Demirtaş ile buluşmuştu

Prof.Dr Özgür Demirtaş 17 Şubat’ta sosyal medya hesabından Zehra Demirtaş ile finansal stratejiler üzerine çalıştıklarını belirterek birlikte fotoğraflarını paylaştı. Güneş, son olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile bir araya gelmiş ve ikilinin birlikte verdikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.