BIST 10.622
DOLAR 41,98
EURO 48,81
ALTIN 5.566,02

Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı

|
Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, maçlarda gösterdiği başarıların yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte o halleri...

Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı - Resim: 1

VakıfBank ve milli voleybol takımının yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkat çekmeyi başarıyor. Paylaşımlarıyla her zaman çok konuşulan Güneş bu sefer de adından söz ettirmeyi başardı. Ayna pozları olay oldu.

17
Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı - Resim: 2

sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Güneş'in 4 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

27
Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı - Resim: 3

Son olarak Instagram hesabından yaptığı asansör pozları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gönderileri arasına girdi.

37
Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı - Resim: 4

Güneş, mini etekli pozlarını "Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu" notuyla paylaştı.

47