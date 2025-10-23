Zehra güneş ayna pozlarıyla sosyal medyayı ateşe verdi! O pozlara bakan bir daha baktı

VakıfBank ve milli voleybol takımının yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkat çekmeyi başarıyor. Paylaşımlarıyla her zaman çok konuşulan Güneş bu sefer de adından söz ettirmeyi başardı. Ayna pozları olay oldu.