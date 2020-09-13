Zehra Çilingiroğlu'nun son hali şaşırttı! Hülya Avşar'ın kızı kilo verdi
Oyuncu Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu verdiği kilolar ile görenleri şaşırttı.
Hülya Avşar'ın 2005 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ortak kızları Zehra Çilingiroğlu sıklıkla magazin gündemi geliyor. Bazen aşk hayatıyla konuşulan Zehra, bazen de yediği cezalarla olay oluyor.
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Koronavirüs salgınıyla paket servis yapmalarına izin verilmeyen ünlülerin kebapçısını sevgilisiyle beraber gitmişti. Yasağı delen çift, bin lira ceza yemişti.
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Bir süredir kilo vermeye çalışan Zehra Çilingiroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.
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Önceki akşam arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu, objektiflere yakalandı.
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