Zehra Çilingiroğlu yeni imajıyla olay oldu saçlarını bakır renge boyattı!
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır rengine boyattı. Çilingiroğlu'nun yeni imajı takipçileri arasında tartışma yarattı.
Şarkıcı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evliliğinden dünyaya gelen Zehra, doğum gününe sayılı günler kala saçlarına yaptığı değişiklik ile çok konuşuldu.
110
22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, saçlarını bakır renge boyatarak imaj değişikliğine gitti. Çilingiroğlu'nun yeni imaj stili hakkında hayranları birçok yorumda bulundu. Kimi takipçileri yeni halini beğenirken kimi hayranları ise bu tarzı beğenmediklerini ifade etti.
210
İşte Çilingiroğlu'na takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları:
- "Rengi kötü, modeli güzel"
310
- "Çok olgun göstermiş yeni saç modeli"
- "Rengi olmamış, kendisi çok güzel"
410