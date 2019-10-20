Zehra Çilingiroğlu Gülnur Güneş'in düğününde garsona benzetildi kınada büyülemişti

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 21 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ünlü modacı Gülnur Güneş'in kına gecesinde güzelliğiyle herkesi büyülemiş, kıyafeti herkes tarafından çok beğenilmişti.