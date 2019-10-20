Zehra Çilingiroğlu Gülnur Güneş'in düğününde garsona benzetildi kınada büyülemişti
Ünlülerin akın ettiği modacı Gülnur Güneş'in düğününde Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kombini hiç beğenilmedi.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 21 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ünlü modacı Gülnur Güneş'in kına gecesinde güzelliğiyle herkesi büyülemiş, kıyafeti herkes tarafından çok beğenilmişti.
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Hatta Zehra Çilingiroğlu'nun kına güzelliğinin ardından hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Çilingiroğlu'nun bu iddiaları yalanladığı annesi Hülya Avşar'ın estetiğe çok karşı olduğu gündeme gelmişti.
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Dün akşam Four Seasons Otel'de gerçekleşen ünlü modacı Gülnur Güneş'in düğününe katılan Çilingiroğlu, kına gecesindeki güzelliğinin ardından herkesi şoka uğrattı.
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Düğüne sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katılan Zehra, smokin kıyafetiyle hayal kırıklığına uğrattı.
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