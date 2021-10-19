Zehirli ıspanak panik yarattı! Müşteri almıyor pazarcı satamıyor! Üreticiyi vurdu
Ispanakta geçtiğimiz yıl çıkan zehirlenme vakaları bu yıl da patladı üreticiler zora girdi. Ispanaktan zehirlenmek istemeyenler almamaya başlayınca haller de üreticiden almamaya başladı. Ispanağın içinde ayıklanmayan güzel avrat otundan kaynaklanan zehirlenme vakaları sonrası üreticiler açıklama yaptı.
İzmir'in Menemenli ilçesindeki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun’daki zehirlenme vakaları sonrası hallerin ıspanakalmaktan çekindiğini ve pek çok işçinin evlerine gönderildiğini belirterek, “Zehirli olan ıspanak değil. Tek bir yerde çıkan haber için tün ıspanaklar zehirli sayılmasın” dedi.
Menemen’deki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun’da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberinin ardından sıkıntıya düştüklerini söyledi. Ürettikleri ıspanakların haller tarafından alınmadığını, günde yaklaşık 100 işçinin çalıştığı tarlalarda bugün sadece 10 işçinin çalışabildiğini ifade eden üreticiler, Türkiye'deki tüm ıspanakların zehirli olmadığını dile getirdi.
“Haller ıspanaklarımızı almadı”
Bu yıl kuraklıktan dolayı zor bir sene yaşadıklarını belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, “Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Menemen Ovası’nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde ‘ıspanak almıyoruz’ dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü” dedi.
“15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım”
Menemenin, ıspanak konusunda uzman bir yer olduğunu ifade eden Karagöl, “Bizim işçilerimiz, demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmaz. Çiftçilerimiz de otla mücadele eder. Bizim burada yabancı otla ilgili bir sıkıntımız yok. 15 yıldır bu bölgede oda başkanlığı yapıyorum. Çiftçiler eve giderken onar demet evlerine götürür. Biz de yeriz. 15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım. Çiftçiler olarak bu konudan artık çok sıkıldık. Böyle olaylar çıkınca malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor.