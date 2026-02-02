Zehir zemberek sözler! Şarkıcı Hatice Ürek'in cenazesi sonrası "timsah göz yaşları" diyerek isyan etti

HATİCE'DEN ÜREK'İN AİLESİNE SUÇLAYICI SÖZLER

Şarkıcı Hatice görüntülere yazdığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Canım Fatih ara ara konuşurduk çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum. Özellikle bir ablasının onu nasıl hortumladığını, kaç tane evinin üstüne konduğunu... 'Hayatta kimseye güvenme Hatice'm' dediği daha dün gibi sanki. Ve hep derdi; 'Ben kimsenin cenazesine gitmiyorum kimse de benimkine gelmesin.' 'Bu camiadan da nefret ediyorum' derdi. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım benim. Senin için yapabileceğim tek şey yürekten edeceğim dualardır"