Zehir bulutları ülkeyi kapladı! Türkiye'de temiz hava yok
Yüksek basınç ve durgun havanın etkisiyle Marmara ve Trakya adeta gaz odasına döndü. Uzmanlar, riskli gruplara “evde kalın” çağrısı yaparken dünyanın havası en kirli beşinci kenti İstanbul’da kirlilik gözle görüldü.
Son bir haftadır Türkiye’nin birçok bölgesinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi.
Uzmanlar, özellikle astım, KOAH, kalp ve solunum hastaları ile çocuk ve yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğini, evde kalınacaksa da kapı, pencerelerin kapalı tutulmasının önemini vurguladı.
Uzmanlar 10 kentte kirlilik alarmı verdi.
KİRLİLİK HAVADA ASILI
İTÜ Meteoroloji Mühendisi Doç. Dr. Deniz Demirhan, ülkenin hem kuzeybatı hem de güneydoğusunun yüksek basınç etkisi altında olduğunu bu nedenle hava kirliliğinin dağılmadığınğını belirterek şunları söyledi:
“Şu anda hem kuzeybatıdan hem güneydoğudan gelen sistemlerin etkisi altındayız ve bölgede yüksek bir basınç hâkim. Özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Trakya genelinde bu yüksek basınç nedeniyle hava kirliliği dağılmıyor. Kirlilik yayılamadığı için belli bölgelerde yoğun bir artış gözleniyor.”