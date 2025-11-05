Zehir bulutları ülkeyi kapladı! Türkiye'de temiz hava yok

“Şu anda hem kuzeybatıdan hem güneydoğudan gelen sistemlerin etkisi altındayız ve bölgede yüksek bir basınç hâkim. Özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Trakya genelinde bu yüksek basınç nedeniyle hava kirliliği dağılmıyor. Kirlilik yayılamadığı için belli bölgelerde yoğun bir artış gözleniyor.”