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Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı

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Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, yeni sezonda bir müzikalle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Magazin muhabirlerinin görüntülediği Sangu, adeta bir deri bir kemik kaldı. Nişantaşı'nda kameralara takılan Elçin Sangu'nun zayıflığı dikkat çekerken dişlerini yaptırdığı için kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı

Yeni sezonda bir müzikalde yer alacak olan 37 yaşındaki oyuncu Elçin Sangu, adeta bir deri bir kemik kaldı. Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Elçin Sangu'nun zayıflığıyla dikkatleri çekti.

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Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı

Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. 

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Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı

Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.

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Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı

Hayko Cepkin'le başrolde

Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Jekyll & Hyde' müzikali, Antre Production yapımıyla çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahneye taşınıyor. 

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