Zayıflıktan iğne ipliğe döndü Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, yeni sezonda bir müzikalle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Magazin muhabirlerinin görüntülediği Sangu, adeta bir deri bir kemik kaldı. Nişantaşı'nda kameralara takılan Elçin Sangu'nun zayıflığı dikkat çekerken dişlerini yaptırdığı için kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
Yeni sezonda bir müzikalde yer alacak olan 37 yaşındaki oyuncu Elçin Sangu, adeta bir deri bir kemik kaldı. Nişantaşı'nda kameralara yansıyan Elçin Sangu'nun zayıflığıyla dikkatleri çekti.
Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu.
Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.
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