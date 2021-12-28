Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf
TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmasına yol açan sıkı diyetlerle ilgili faturayı 'sektör'e kesti.
TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı diyetlerle bağışıklığının düşmesi ve hastanelik olmasına ilişkin önce 'sektörün şartları'nı hedef gösterdi ardından da özeleştiri yaparak zayıflamak uğruna sağlığıyla oynadığını kabul etti.
Geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafla haberi duyuran Aslı Turanlı zayıflamak isterken sağlığını kaybetti.
Vegan oyuncu Aslı Turanlı diyet yüzünden sağlığından oldu
Hem oyuncu hem de sunucu olan Aslı Turanlı bir süre önce vegan olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay beslenme tarzını değiştirdiğini söyleyen Aslı Turanlı doğru beslenemeyince hastanelik oldu.
Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan güzel oyuncu ve sunucu, sevenlerini korkuttu.