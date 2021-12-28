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Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmasına yol açan sıkı diyetlerle ilgili faturayı 'sektör'e kesti.

Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı diyetlerle bağışıklığının düşmesi ve hastanelik olmasına ilişkin önce 'sektörün şartları'nı hedef gösterdi  ardından da özeleştiri yaparak zayıflamak uğruna sağlığıyla oynadığını kabul etti.

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Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

Geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafla haberi duyuran Aslı Turanlı zayıflamak isterken sağlığını kaybetti. 

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Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

Vegan oyuncu Aslı Turanlı diyet yüzünden sağlığından oldu

Hem oyuncu hem de sunucu olan Aslı Turanlı bir süre önce vegan olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay beslenme tarzını değiştirdiğini söyleyen Aslı Turanlı doğru beslenemeyince hastanelik oldu.

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Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan yayınlayan güzel oyuncu ve sunucu, sevenlerini korkuttu.

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