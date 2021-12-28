Zayıflık uğruna 'sıvı diyet' yapıp sağlığından olan Aslı Turanlı'dan 2. Sayfa canlıda itiraf

TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı diyetlerle bağışıklığının düşmesi ve hastanelik olmasına ilişkin önce 'sektörün şartları'nı hedef gösterdi ardından da özeleştiri yaparak zayıflamak uğruna sağlığıyla oynadığını kabul etti.