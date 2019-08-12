Zayıflığı eleştirilen Bade İşçil bikinisiyle görüntülendi vücuduyla şaşırttı
Daha önce farklı rollerde ekran karşısında gördüğümüz Bade İşçil, uzun süren sessizliğinin ardından Bodrum'da oğlu Azur ile birlikte görüntülendi.
Daha önce Ezel ve Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan, son olarak da Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de sevenlerinin karşısına çıkan Bade İşçil, tatile çıktı. Eski eşi Malkoç Sualp'ten olan oğlu Azur ile birlikte denize giren İşçil, eğlenceli anları ile dikkat çekti.
Ufak Tefek Cinayetlerin final yapmasının ardından sessizliğe bürünen Bade İşçil, Azur'un isteklerini kırmadı. Genç oyuncu, vücuduyla da plajda ilgi odağı oldu.
Bade İşçil, zayıf olsa da fit görüntüsüyle kameraları fark edince gülümsemeyi ihmal etmedi. İşcil, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
Peki Bade İşçil kimdir?: Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul’a gelmiştir.