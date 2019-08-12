Zayıflığı eleştirilen Bade İşçil bikinisiyle görüntülendi vücuduyla şaşırttı

Daha önce Ezel ve Kuzey Güney gibi dizilerde yer alan, son olarak da Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de sevenlerinin karşısına çıkan Bade İşçil, tatile çıktı. Eski eşi Malkoç Sualp'ten olan oğlu Azur ile birlikte denize giren İşçil, eğlenceli anları ile dikkat çekti.