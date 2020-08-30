Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Kimler zatürre aşısı olmalı? Grip aşısı koronadan korur mu

Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan pnömokok yani zatürre aşısına son 15 gündür yoğun talep var. Bunun sebebi zatürre aşısının koronaya karşı koruyacağı beklentisi. Oysa bu aşı COVID-19’a karşı etkili değil. Korona enfeksiyonu sonrası gelişebilecek zatürre riskini azaltıyor ama yine de hiç olunmayacağı anlamına gelmiyor. Asıl mesele risk grubunda olmayan kişilerin de oluşabilecek pnömoniye karşı önlem almak istemesiyle ortaya çıkıyor. Bir yıl öncenin tüketim oranına göre üretilen aşılar maalesef bu yıl 50 kat artan talebi karşılamıyor. Ama Sağlık Bakanlığı’nın elinde bebekler ve kronik hastalar için yeterli aşı stoku var.