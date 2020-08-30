Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Kimler zatürre aşısı olmalı? Grip aşısı koronadan korur mu
Koronavirüs salgını yeniden hız kazanırken, vatandaşlar zatürre ve grip aşısı olmak için aile hekimliklerine akın ediyor. Aile hekimlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Aşılara talep 50 kat artarken, Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi halkta yayılan yanlış bilginin aksine zatürre aşısının COVID-19’dan korumadığını söyledi
Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan pnömokok yani zatürre aşısına son 15 gündür yoğun talep var. Bunun sebebi zatürre aşısının koronaya karşı koruyacağı beklentisi. Oysa bu aşı COVID-19’a karşı etkili değil. Korona enfeksiyonu sonrası gelişebilecek zatürre riskini azaltıyor ama yine de hiç olunmayacağı anlamına gelmiyor. Asıl mesele risk grubunda olmayan kişilerin de oluşabilecek pnömoniye karşı önlem almak istemesiyle ortaya çıkıyor. Bir yıl öncenin tüketim oranına göre üretilen aşılar maalesef bu yıl 50 kat artan talebi karşılamıyor. Ama Sağlık Bakanlığı’nın elinde bebekler ve kronik hastalar için yeterli aşı stoku var.
Yeditepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, son günlerde herkesin talep ettiği zatürre aşısının koronavirüsten korumayacağını söyledi. İşte Prof. DR. Salepçi'nin Hürriyet'in sorularına verdiği cevaplar...
Pnömokok aşısı koronaya karşı korur mu?
Aşı pnömonilere en çok sebep olan pnömokoklardan koruma amaçlı yapılıyor. Bu aşı yapıldıktan sonra hiç pnömoni geçirilmeyeceği anlamına gelmez fakat riski azaltır. COVID-19 pnömonisi direkt virüs aracılığıyla ortaya çıktığı için bundan korumaz fakat pnömoni için risk faktörü olan kişilerde COVID-19 enfeksiyonu sonrasında gelişebilecek pnömokok, pnömoni riskini azaltır.
Bu aşıyı özellikle kimlere tavsiye ediyorsunuz?
65 yaş altı ve hiçbir hastalığı olmayan kişilerin bu aşıyı olmasına gerek yoktur. Pnömokok aşısı pnömoni geçirme riski yüksek olan 65 yaş üstü kişilere; astım, KOAH, kalp yetmezliği, diyabet ve diğer kalp hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlara; bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmayı gerektiren romatizmal hastalık, kanser veya hematolojik hastalığı olan kişilere; herhangi bir nedenle dalağı alınan kişilere önerilir.