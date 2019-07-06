Zararını öğrendikten sonra yemeyeceksiniz! Meme kanseri....

40-69 yaşlarındaki 262 bin 195 kadına ait veriler araştırmaya tabi tutuldu. Göğüs kanseri tanısı konan toplam 7 bin 919 kadın, yedi yıl boyunca takip edildi. İşlenmiş et tüketimi en az olan kadınlarla günde en az dokuz gram işlenmiş et tüketenler karşılaştırıldığında, ikinci grubun yüzde 21 oranında daha fazla meme kanseri riski taşıdığı tespit edildi.