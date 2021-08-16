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'Zarar çok büyük' deyip Sinop'taki sel felaketini anlattı: Ayancık ömründe böyle afet görmedi

İhlas Haber Ajansı
'Zarar çok büyük' deyip Sinop'taki sel felaketini anlattı: Ayancık ömründe böyle afet görmedi

SİNOP'un Ayancık ilçesinde bulunan sanayi sitesinde sel sularının etkisiyle birçok dükkan yıkıldı. Sanayi esnafı ise selden geri kalan malzemelerini toplamaya çalışıyor.

'Zarar çok büyük' deyip Sinop'taki sel felaketini anlattı: Ayancık ömründe böyle afet görmedi

Sinop'un Ayancık ilçesi 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşadı. Bugün itibarıyla 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiye de ulaşılamıyor. Ayancık Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen afette köprüler yıkıldı, evleri su bastı, araçlar sürüklendi. 

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'Zarar çok büyük' deyip Sinop'taki sel felaketini anlattı: Ayancık ömründe böyle afet görmedi

Akarsuyun hemen yanı başında bulunan sanayi sitesinde ise yıkım büyük oldu. İş yerleri yıkıldı, ayakta kalanlar ise moloz yığınına döndü.

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'Zarar çok büyük' deyip Sinop'taki sel felaketini anlattı: Ayancık ömründe böyle afet görmedi

Sanayi esnafı, tomrukların köprüyü tıkamasıyla birlikte sel sularının sanayinin içine dolduğunu ifade etti.

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'Zarar çok büyük' deyip Sinop'taki sel felaketini anlattı: Ayancık ömründe böyle afet görmedi

Sel gecesini anlatan Cihan Kaya, "Evimiz yüksekte olduğu için evimizden burayı görebiliyorduk. Gün boyu yağmur yağdı. Gece 03.30 gibi yağmur durdu. Babamla dükkan geldik." dedi.

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