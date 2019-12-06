Zara'nın estetikli hali olay oldu! Son halini beğenmeyen hayranları yerden yere vurdu
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Zara, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.
Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara son haliyle sevenleri arasında fikir ayrılığı yaşattı.
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Ünlü şarkıcı Zara instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımlarında estetik yaptırdığı görüldü. Sanatçının estetikli halini kimi takipçileri beğenirken, kimi ise yerden yere vurdu.
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Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Zara'ya takipçilerinden gelen yorumlar şu şekilde:
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''Ya sen zara değilsin, çok kötü görünüyor!''
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