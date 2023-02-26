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Zaniolo ilk golünü attı! Galatasaray Alanyaspor'u farklı devirdi

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Zaniolo ilk golünü attı! Galatasaray Alanyaspor'u farklı devirdi

Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına düzenlenen özel müsabakada karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo 80. dakikada oyuna girdi ve bir de gol attı.

Zaniolo ilk golünü attı! Galatasaray Alanyaspor'u farklı devirdi

Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına düzenlenen özel müsabakada karşı karşıya geldi. 

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Zaniolo ilk golünü attı! Galatasaray Alanyaspor'u farklı devirdi

Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo 80. dakikada oyuna girdi ve bir de gol attı.

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Zaniolo ilk golünü attı! Galatasaray Alanyaspor'u farklı devirdi

Antalya’da kamp yapan Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi.

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Zaniolo ilk golünü attı! Galatasaray Alanyaspor'u farklı devirdi

. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Galatasaray; Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjo, Torreira, Rashica, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

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