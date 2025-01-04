2025 zamlı emekli maaşları ortaya çıktı! Yüzde 15,75'lik zam sonrası kim ne kadar alacak?
Son enflasyon ile emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. 12.500, 13.000, 15.000, 15.500 lira emekli maaşı olanlar ne kadar alacak?
Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Aralık ayı enflasyonu ile emekli zammı için 6 aylık oran netleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu. Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.
SSK ve Bağ-Kur'luların en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.
12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Sabah'ta yer alan habere göre yeni açıklanan artışla hesaplanan SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu şöyle: