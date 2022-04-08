Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı
İSTANBUL'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından taksiciler Ataşehir ve Bağcılar'daki servislerin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) önceki gün gerçekleşen toplantıda ulaşımda yüzde 40 zam kararı alınmıştı.
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İstanbul'da taksicilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıkmış, taksimetre açılış ücretleri de zamma tabi tutulmuştu.
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Böylece açılış ücreti 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltilmişti.
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9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam kararının ardından İstanbul'da taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler Ateşehir ve Bağcılar'daki servislerin yolunu tuttu.
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