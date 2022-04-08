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Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı

İhlas Haber Ajansı
Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı

İSTANBUL'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından taksiciler Ataşehir ve Bağcılar'daki servislerin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) önceki gün gerçekleşen toplantıda ulaşımda yüzde 40 zam kararı alınmıştı.

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Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı

İstanbul'da taksicilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıkmış, taksimetre açılış ücretleri de zamma tabi tutulmuştu.

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Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı

Böylece açılış ücreti 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltilmişti.

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Zamdan sonra yine aynı görüntü! İstanbul'da taksi kalmadı

9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam kararının ardından İstanbul'da taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler Ateşehir ve Bağcılar'daki servislerin yolunu tuttu.

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