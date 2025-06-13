Zaman aşımı sorgusu yapın! Bugün bankada unutulan paralar devredilecek!
Bankada unuttuğunuz hesabınız, ve o hesabınızda paranız olabilir! 2015'ten beri herhangi bir para giriş-çıkış hareketinin tespit edilemediği banka hesaplarındaki bakiyeler, bugünden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Sonrasında para iadesi de olmayacak. Bugün gün bitimine kadar zamanasimisorgu.tmsf.org.tr adresinden sorgulama yapıp hangi bankada ne kadar hesabınız var görün.
10 yılı aşkın süredir herhangi bir para girişi ve çıkışı yapılmayan banka hesaplarında 'unutulan' bakiyeler bugünden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankalar müşterilerini 'bakiyelerinizi kontrol edin' diyerek uyardı.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.
2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, bugün saat 17.00'a kadar alınmazsa TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.
https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/
Bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesini de paylaştı ve sorgulama yapılacak internet adresini verdi. Yukardaki linke tıklayıp TC numaranızla unuttuğunuz bir hesapta paranız olup
olmadığını size gösteriyor.
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