Zaman aşımı sorgusu yapın! Bugün bankada unutulan paralar devredilecek!

2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, bugün saat 17.00'a kadar alınmazsa TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.