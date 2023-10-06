Zam yüzde 50'yi aşıyor! İşte doktor, öğretmen, polis, hemşire dahil yeni memur ve emekli maaşları
Eylül ayı verisi sonrası 3 aylık memur enflasyon farkı kesinleşirken, ekonomistlerin 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi de güçlendi. 6 milyonu aşkın memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranı Ocak ayında yüzde 50'yi aşacak.
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.
Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.
3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,
Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11,
3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.