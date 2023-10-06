Zam yüzde 50'yi aşıyor! İşte doktor, öğretmen, polis, hemşire dahil yeni memur ve emekli maaşları

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.