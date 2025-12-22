Zam perşembe günü açıklanacak dedi asgari ücret için rakam verdi!

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, işçi tarafını temsilen en büyük konfederasyon olan Türk-İş’in masada yer almaması. İşveren ve hü­kümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.