Zam perşembe günü açıklanacak dedi asgari ücret için rakam verdi!
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja girilmiş durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapacak. Bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Özgür Erdursun bugünkü köşesinde beklediği rakamları yazdı. İşte o yazıdan öne çıkanlar:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapacak. Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, işçi tarafını temsilen en büyük konfederasyon olan Türk-İş’in masada yer almaması. İşveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
Asgari ücret, yalnızca ücretli çalışanların gelirini belirleyen bir kalem değil. Belirlenecek yeni rakam, 2026 yılı boyunca uygulanacak çok sayıda parasal sınırın ve idari yükümlülüğün de temel referansı olacak.
Yeni asgari ücretle birlikte;
-Genel sağlık sigortası primleri,
-İsteğe bağlı sigorta primleri,
-Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur primleri,
Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen sigorta primleri,
-Sosyal güvenlik borçlanmaları,
-İdari para cezaları ve idari yaptırımlar,
lSigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırları otomatik olarak güncellenecek. Bu yönüyle asgari ücret, ücretli kesimin çok ötesinde bir etki alanına sahip.