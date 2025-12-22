BIST 11.369
Zam perşembe günü açıklanacak dedi asgari ücret için rakam verdi!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja girilmiş durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Özgür Erdursun bugünkü köşesinde beklediği rakamları yazdı. İşte o yazıdan öne çıkanlar:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, işçi tarafını temsilen en büyük konfederasyon olan Türk-İş’in masada yer almaması. İşveren ve hü­kümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret, yalnızca ücretli çalışanların ge­lirini belirleyen bir kalem değil. Belirlenecek yeni rakam, 2026 yılı boyunca uygulanacak çok sayıda parasal sınırın ve idari yükümlülüğün de temel referansı olacak.

Yeni asgari ücretle birlikte;

-Genel sağlık sigortası primleri,

-İsteğe bağlı sigorta primleri,

-Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur primleri,

Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen si­gorta primleri,

-Sosyal güvenlik borçlanmaları,

-İdari para cezaları ve idari yaptırımlar,

lSigorta primine esas kazanç alt ve üst sınır­ları otomatik olarak güncellenecek. Bu yönüy­le asgari ücret, ücretli kesimin çok ötesinde bir etki alanına sahip.

