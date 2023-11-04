Zam geldi! Trafik cezası, pasaport ve kimlik harcı, MTV, araç muayene ücretleri katlanacak...
TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının ardından 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, pasaport ve kimlik harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi, trafik cezaları ve idari cezalar yüzde 58 zamlanacak. İşte zamlı vergi ve harçlar...
2024 zamlarla kapımızı çalacak. Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış en az yüzde 58 olacak. Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? Motorlu taşıtlar vergisi hangi araç için ne kadar uygulanacak? İşte cevapları...
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Bu yılın başında 6 aylık pasaport harcı 689.7 lira iken 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise bin 639 liraya çıkacak. İşte zamlı tarife...
Pasaport harçları ne kadar olacak?
Yeniden değerleme ile pasaport defter bedeli de artıyor. 501 lira olan defter bedeli gelecek yıl 793.88 liraya yükselecek. Böylece 6 aylık pasaport ve defter bedeli bin 535 liradan 2 bin 433 liraya yükselecek. 1 yıllık pasaport harcı bin 512 liradan 2 bin 396 liraya, 2 yıllık pasaport harcı da 2 bin 469 liradan 3 bin 912 liraya çıkacak.
En düşük MTV 1.309 lira olacak
Bu yıl deprem nedeniyle ek MTV de çıkarılmış ve MTV'nin 2023 yılı için iki kez ödenmesine karar verilmişti. 2024 yılı bütçe teklifinde MTV gelirinin ek MTV ile birlikte bu yıl 71.5 milyar liralık gelir getirmesi bekleniyor. 2024 yılındaki beklenti ise 69 milyar lira. 1.300 motor silindir hacmi altındaki otomobillerin 1 ila 3 yaş arasındakiler 2023 yılında 2.120 lira MTV öderken 2024 yılında 3 bin 359 lira MTV ödeyecek. 7 yaş ve üzeri otomobiller için 2023 yılında 826 lira MTV ödenirken, 2024 yılında 1.309 lira TV ödenecek.