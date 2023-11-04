Zam geldi! Trafik cezası, pasaport ve kimlik harcı, MTV, araç muayene ücretleri katlanacak...

En düşük MTV 1.309 lira olacak

Bu yıl deprem nedeniyle ek MTV de çıkarılmış ve MTV'nin 2023 yılı için iki kez ödenmesine karar verilmişti. 2024 yılı bütçe teklifinde MTV gelirinin ek MTV ile birlikte bu yıl 71.5 milyar liralık gelir getirmesi bekleniyor. 2024 yılındaki beklenti ise 69 milyar lira. 1.300 motor silindir hacmi altındaki otomobillerin 1 ila 3 yaş arasındakiler 2023 yılında 2.120 lira MTV öderken 2024 yılında 3 bin 359 lira MTV ödeyecek. 7 yaş ve üzeri otomobiller için 2023 yılında 826 lira MTV ödenirken, 2024 yılında 1.309 lira TV ödenecek.