Zam bekleyen emekliye kötü haber! Maaşları artmayacak! İşte nedeni
Emekli aylıklarındaki artışa dair endişeler artıyor. Aziz Çelik, 2023 sonunda öngörülen yüksek enflasyonun, artış sisteminden kaynaklı olarak bazı emeklilere yüzde sıfır zammı beraberinde getirebileceğini belirtiyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Aziz Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, emekli aylıklarındaki belirsizlik devam ediyor.
2023'ün son 6 aylık enflasyonunun yüksek olması beklenirken, artış sistemi nedeniyle bazı emeklilerin yüzde 0 zam alabileceği ihtimali gündeme geldi.
X hesabından açıklama yapan Aziz Çelik şu ifadeleri kullandı:
“5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte emekli aylıkların ne kadar olacağı tahminleri başladı. Ancak emekli aylıklarını bekleyen çok önemli bir tehlike var.
2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net. Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir. Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir.