Zam acıklandı yarış başladı! En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar
Emekli maaşı zammı oranlarının netleşmesi sonrası en yüksek emekli promosyonu için bankaların yarışı başladı. Emekliye 15 bin TL ödenecek! Bankalar 2024 emekli maaş promosyonu için kesenin ağzını açtı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? İşte Ocak 2024 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...
SSK Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından bankalar da emekli maaş promosyonları için harekete geçti. ING Bank ve Katılım Finans, yeni yılda yaptıkları duyuru ile emekli promosyonunu 15 bin liraya kadar çıkarırken, Garanti BBVA, İş Bankası ve birçok özel bankanın da promosyon tutarlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.
Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair söz veren emeklilere sunulan nakit promosyon kampanyaları, yıllardır aynı sisteme göre şekilleniyor. Birçok banka, son olarak 2023 yılında emekli maaşı promosyonu kampanyalarında güncellemeye gitmişti. Buna karşın bankaların 2024 yılı itibarıyla yeni tablolarını açıklaması bekleniyor.
İlave promosyon ödemesi
Her ne kadar mevcut sözleşme gereği emekli müşteriler, promosyon sözleşmesini kabul etmeleri halinde 3 yıl boyunca maaşlarını başka bankaya taşımayacaklarına dair söz verse de, maaşı farklı bankaya taşımadan dahi yeni promosyon ödemesi almak mümkün. Örneğin 3 yıllık sözü karşılığında 2023 yılının ocak ayında 7 bin 500 lira promosyon alan bir emekli, yeni yılda maaşına karşılık 10 bin lira promosyon verilmesi halinde ilave 5 bin lira nakit alma hakkı kazanacak.
7 bin 500 liranın 3 yıllık promosyon tutarı olduğu dikkate alındığında, bir yılın geride kalması halinde ilgili emekli, 5 bin lira ödeyerek mobil uygulama üzerinden emeklilik sözleşmesini iptal edebilmekte. İptal işleminin hemen ardından yapılan yeni başvuru ile emekliye, üç iş günü içerisinde 10 bin liralık ödemesi aktarılmakta. Böylelikle emekli, 3 yıllık sözünü tazeleyerek 5 bin lira ek gelir sağlayabilmekte.