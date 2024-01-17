Zam acıklandı yarış başladı! En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar

SSK Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından bankalar da emekli maaş promosyonları için harekete geçti. ING Bank ve Katılım Finans, yeni yılda yaptıkları duyuru ile emekli promosyonunu 15 bin liraya kadar çıkarırken, Garanti BBVA, İş Bankası ve birçok özel bankanın da promosyon tutarlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.