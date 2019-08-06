Zalim İstanbul'un yıldızı Bahar Şahin'den eski sevgilisi Reynmen için bomba açıklama!
Zalim İstanbul dizisinin genç yıldızı Bahar Şahin, eski sevgilisi Reynmen hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin, resmen Reynmen'i bombardımana tuttu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Zalim İstanbul'un çekimlerinin başlamasıyla İstanbul'a döndüğünü belirten Şahin, "Tatil bitti. Artık çalışma zamanı" ifadelerini kullanırken, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi olan Reynmen hakkında ilk kez konuştu.
Güzel oyuncu Bahar Şahin, çıkardığı rap parçasıyla müzik listelerini alt üst eden eski sevgilisi Reynmen hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem YouTuber Reynmen ile aşk yaşadığını itiraf eden Şahin, eski sevgilisi hakkında şunları söyledi:
Reynmen'in şarkılarını dinlemiyorum: "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen, bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı.''
Komik biri: ''Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir."