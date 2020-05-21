Zalim İstanbul'un yıldızı Bahar Şahin'den büyük başarı! ABD'de aday gösterildi
Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, Uluslararası film festivalinde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.
Zalim İstanbul'da hayat verdiği Ceren rolüyle gözlerin üzerine çevrildiği başarılı oyuncu Bahar Şahin'den büyük bir başarı geldi. Ünlü oyuncu ABD'de Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020 Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.
53. kez düzenlenen festivalde listede yer alan tek Türk oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duygu seli yaşadı. Festivalin sonuçları, koronavirüs sebebiyle iptal edilen törenin ardından önümüzdeki günlerde dijital ortam üzerinden açıklanacak.
Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul dizisinde Ceren'i canlandıran başarılı oyuncu Bahar Şahin, korona salgını sonrası setlerin durdurulması üzerine evine karantinaya kapandı.
Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisinde Deniz Uğur, Mine Tugay, Fikret Kuşkan, Berker Güven, gibi simlerle rol almaktadır.