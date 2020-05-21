Zalim İstanbul'un yıldızı Bahar Şahin'den büyük başarı! ABD'de aday gösterildi

53. kez düzenlenen festivalde listede yer alan tek Türk oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duygu seli yaşadı. Festivalin sonuçları, koronavirüs sebebiyle iptal edilen törenin ardından önümüzdeki günlerde dijital ortam üzerinden açıklanacak.