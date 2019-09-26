Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın 'hemen silerim' deyip paylaştığı ev hali olay oldu

Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir takipçisinin sorusu üzerine güneşe alerjisi olduğunu belirten Tugay, diğer bir takipçisinin isteğini gerçekleştirdi ve ev halinden bir fotoğraf attı.