Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın 'hemen silerim' deyip paylaştığı ev hali olay oldu
Şu sıralar Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı kötü karakterle sevenlerinin karşısına çıkan Mine Tugay, bir takipçisinin isteğini kırmayarak ev halini sosyal medyadan paylaştı.
Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir takipçisinin sorusu üzerine güneşe alerjisi olduğunu belirten Tugay, diğer bir takipçisinin isteğini gerçekleştirdi ve ev halinden bir fotoğraf attı.
Yüzünde siyah nokta maskesi varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Mine Tugay, fotoğrafın üzerine “Fazla ev hali oldu. Bunu birazdan silerim” notunu düştü. Bu fotoğraf kısa sürede yayıldı.
Estetiksiz hali: Öte yandan paylaştığı her fotoğrafa güzelliğinden dem vurulan Mine Tugay'ın, estetik operasyonu yaptırmadan önceki hali de zaman zaman gündeme geliyor.
Mine Tugay kimdir?
Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Subay olan babası Konya’da görev yaparken orada doğmuştur. İstanbul Yeni Levent Lisesi'nden mezun oldu.