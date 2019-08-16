Zalim İstanbul'un oyuncuları Bahar Şahin ve Sera Kutlubey sosyal medyayı salladı!
Zalim İstanbul dizisinde rol alan yıldız oyuncular sosyal medyayı salladı. Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey'e sosyal medyadan övgü yağdırdı.
Geçtiğimiz sezon sonuna doğru yayın hayatına giren Zalim İstanbul'un abla kardeş rolündeki yıldız oyuncuları Bahar Şahin ve Sera Kutlubey, sosyal medyayı salladılar. Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey'e sosyal medyadan övgü yağdırdı.
Birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Bahar Şahin, altına şu notu düştü: Gece gece Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım... Kendisi benden 6 ay küçük olsada.
Benden daha ağır başlı daha doğru kararlar veren her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır hiç bir şey onu heyecanlandırmaz bu hayatta ki her şey onun için aşırı normal ve aşırı olması gerektiği gibidir aşırı ama hahhaha. Sürekli beni uyaran yaptığım yanlış şeylere çokça kızan bir ünlem işareti olarak görebilirim.
Kendisi tam bir abla ya da CEMRE YILMAZ diyebilirim. Zaman zaman “gidiymisin , geliymisin , istemiyim, istiyiim , “diye konuşarak beni güldürüyor ahhaaha. Burda yine bişeylere kızıyor ve uyarıyor ama ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum serinin sonunda görebilirsiniz. ÖZLEDİİM HADİ BAŞLASIN. Seni gidi zalim yar.''