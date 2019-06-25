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Zalim İstanbul'un genç yıldızı Simay Barlas fit vücuduyla dikkat çekti

Zalim İstanbul'un genç yıldızı Simay Barlas fit vücuduyla dikkat çekti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Damla Karaçay karakterine hayat veren oyuncu Simay Barlas, Bodrum'da tatil yaparken görüntülenirken güzel oyuncunun fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Zalim İstanbul'un genç yıldızı Simay Barlas fit vücuduyla dikkat çekti - Sayfa 1

Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul dizisinde Damla Karaçay karakterini canlandıran genç oyuncu Simay Barlas, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı.

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Zalim İstanbul'un genç yıldızı Simay Barlas fit vücuduyla dikkat çekti - Sayfa 2

Bodrum Gündoğan’daki Casa Mia Otel’de objektiflere takılan güzel oyuncu, kız arkadaşıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. 

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Zalim İstanbul'un genç yıldızı Simay Barlas fit vücuduyla dikkat çekti - Sayfa 3

Bir ara su sporlarını deneyen Simay Barlas, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. 

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Zalim İstanbul'un genç yıldızı Simay Barlas fit vücuduyla dikkat çekti - Sayfa 4

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. 

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