Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin sosyal medyayı sallıyor! Bikinili hali olay
Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, Alaçatı'da sezonun yorgunluğunu atıyor. Sosyal medya paylaşımları ise herkesin dikkatini çekiyor.
Geçtiğimiz sezon sonuna doğru yayın hayatına giren Zalim İstanbul'un Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, sezon yorgunluğunu Alaçatı'da yaptığı tatil ile atıyor. Sezonu Alaçatı'da açan Şahin, tatil pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileri ile paylaşıyor.
Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozları, çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Şahin'in takipçileri, güzelliğini öve öve bitiremedi. Sosyal medya hesabı Instagram'da 927 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatil fotoğraflarıyla göz doldurmaya devam ediyor.
Oyuncu, bu paylaşımına ise, "Bu tatil işleri neden beni yoruyor?" notunu düştü.
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamıştır.