Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin karantina kurbanı oldu!
Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan güzel oyuncu Bahar Şahin, aldığı yüz bakım malzemelerinin kurbanı oldu. Güzel oyuncu cildini morarttı.
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Şahin, koronavirüs günlerinde evde karantinada iken yüz bakım ciltlerinin kurbanı oldu. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Şahin'e takipçilerinden destek yağdı.
Yaklaşık üç haftadır ev karantinasında olan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Evdeyiz karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım. Ancak bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için, yüzüm maalesef ki morardı” ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu Bahar Şahin'in makyajsız paylaşımına sevenlerinden beğeni yağdı. Şahin'in Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor.
Bahar Şahin Kimdir?
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.