Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin karantina kurbanı oldu!

Yaklaşık üç haftadır ev karantinasında olan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Evdeyiz karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım. Ancak bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için, yüzüm maalesef ki morardı” ifadelerini kullandı.