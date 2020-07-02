Zalim İstanbul yıldızları Bahar Şahin ve Ozan Dolunay öpüştüklerini böyle yalanladı

Ortaya çıkan bu fotoğrafların ardından Bahar Şahin, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kız arkadaşı ile yürürken görüntülenen Şahin’in kolundaki bandaj dikkatlerden kaçmadı. Elinde eczane poşetindeki ilaçlar ile gezen oyuncu ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.