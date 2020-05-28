Zalim İstanbul yıldızı Bahar Şahin ünlü futbolcuya aşıktım dedi! Takipçileri şok oldu

"Benim idolüm Serenay Sarıkaya": "Oyunculuk kariyerinin önemli bir yerinde olan 23 yaşındaki oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda "İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum" demişti.