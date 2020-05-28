Zalim İstanbul yıldızı Bahar Şahin ünlü futbolcuya aşıktım dedi! Takipçileri şok oldu
Son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Bahar Şahin, bir dergiye verdiği röportajında küçükken futbolcu Arda Turan'a aşık olduğunu söyledi.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul dizisinin başrol oyuncusu Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine röportaj verdi. Dergiyle çok özel açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, küçükken Arda Turan'a aşık olduğunu ifade etti.
"Küçükken Arda Turan'a aşıktım": Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.
"Benim idolüm Serenay Sarıkaya": "Oyunculuk kariyerinin önemli bir yerinde olan 23 yaşındaki oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda "İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum" demişti.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Kanal D'nin başarılı yapımı Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat vermektedir.