Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin'in Cenan Adıgüzel'le barıştı!
Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin ayrılığa dayanamadı. Eski sevgilisi Cenan Adıgüzel’le barışmasının mutlu haberini sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu.
Kanal D ekranlarında gelen Zalim İstanbul dizisinde rol alarak popülerliğe kavuşan güzel oyuncu Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor.
Zalim İstanbul dizisinde herkesin dikkatini çeken, güzelliği ve oyunculuk performansıyla göz dolduran Bahar Şahin, özel hayatında istediği mutluluğu yakalayamadı. Bir dönem sosyal medya fenomeni Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş’la aşk yaşayan başarılı yıldız ayrılığın ardından kariyerine odaklanmıştı.
Bahar Şahin aşk yeminini ise Çok Güzel Hareket Bunlar 2 programında oyunculuk yapan Cenan Adıgüzel’le bozdu. İkilinin doludizgin devam eden aşklarının üzerinde kara bulutlar esti ve çift ayrılma karar verdi.
Bahar Şahin, ayrılmalarının ardından 2 gün sonra Zalim İstanbul'da rol arkadaşı olan Mehmet Ozan Dolunay ile görüntülenmiş çiftin öpüşürken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ancak Bahar Şahin ve Mehmet Ozan Dolunay'ın çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.