Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin'in Cenan Adıgüzel aşkı son buldu

Reynmen ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar oyunsu Cenan Adıgüzel ile yeni bir ilişikiye başlayan Bahar Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan her fırsatta sevgilisi Adıgüzel ile mutlu anları paylaşıyordu.