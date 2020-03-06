Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin'in Cenan Adıgüzel aşkı son buldu
Kanal D'de final yapmaya hazırlanan dizi Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin'in Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cenan Adıgüzel ile olan aşkı kısa sürdü.
Zalim İstanbul dizisinde herkesin dikkatini çeken, güzelliği ve oyunculuk performansıyla göz dolduran Bahar Şahin, özel hayatında istediği mutluluğu yakalayamadı. Sosyal medya fenomeni olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açan Bahar Şahin, yine hüsrana uğradı.
Reynmen ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar oyunsu Cenan Adıgüzel ile yeni bir ilişikiye başlayan Bahar Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan her fırsatta sevgilisi Adıgüzel ile mutlu anları paylaşıyordu.
İkilinin aşklarına gölge düştü. Sosyal medyada aşklarını ilan ederek sevenlerine duyuran Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel, aşkı son buldu.
Her iki tarafta Instagram'da birbirleriyle olan, beraber çekildikleri fotoğrafları sildi. Hatta Bahar Şahin ce Cenan Adıgüzel birbirlerini takip etmeyi dahi bırakmadı.