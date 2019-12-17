Zalim İstanbul dizisinde flaş değişiklik! O isim diziye veda etti

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Zalim İstanbul dizisi, ikinci bölüm itibariyle reytinglerde yükselişe geçmiş, diziler arasındaki rekabet iyice kızışmıştı. Son olarak ise dizinin akıbetini etkileyebilecek bir değişiklik yaşandı.