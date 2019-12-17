Zalim İstanbul dizisinde flaş değişiklik! O isim diziye veda etti
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul'da şaşırtan bir değişiklik yaşandı, dizinin gidişatı bu durumdan etkilenebilir.
Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Zalim İstanbul dizisi, ikinci bölüm itibariyle reytinglerde yükselişe geçmiş, diziler arasındaki rekabet iyice kızışmıştı. Son olarak ise dizinin akıbetini etkileyebilecek bir değişiklik yaşandı.
Yönetmen Cevdet Mercan, yapım şirketi Avşar Film ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Dizinin yeni yönetmeni ise Gökçen Usta oldu. 26. Bölümden itibaren ''Zalim İstanbul''u yönetmeye başlayacak.
Gökçen Usta, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in rol aldığı dizi geçen sezon ikinci bölümden itibaren yükselen reytingleriyle sektördeki ezberleri bozmuştu.
Peki, son bölümde neler olmuştu?
Şeniz' in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur.