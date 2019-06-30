Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış

“Arkadaşlık çok önemli, aynı şeylere gülüp, aynı şeylerden zevk alıyoruz, ortak bir çok yönümüz var, herkesin dediği gibi alevli aşk dönemi bir süre sonra yerini tatlı bir beraberliğe, arkadaşlığa, sevgiye, her şeye bırakıyor.