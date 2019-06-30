Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış

Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış

Demet Akbağ eşi Zafer Çika'yı kaybetmeden bir süre önce Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk olmuştu. Kötü haberin ardından ertelenen çekim yayınlandı.

Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış - Sayfa 1

Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında sinemamızın değerlerini ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit’in bu haftaki konuğu sinema ve tiyatronun usta ismi Demet Akbağ oldu. 

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Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış - Sayfa 2

27 Şubat’ta çekilen programın yayınlanma tarihi Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın 13 Mart 2019 tarihindeki vefatının ardından ileri tarihe ertelenmişti.

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Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış - Sayfa 3

Eşi Zafer Çika’nın vefatından önce katıldığı son program olan “Film Gibi Hayatlar” da artık bir yanı eksik olan Demet Akbağ, evliliği ile ilgili şu cümleleri kurmuştu:

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Zafer Çika'yı kaybetmeden önce Demet Akbağ aşkını böyle anlatmış - Sayfa 4

“Arkadaşlık çok önemli, aynı şeylere gülüp, aynı şeylerden zevk alıyoruz, ortak bir çok yönümüz var, herkesin dediği gibi alevli aşk dönemi bir süre sonra yerini tatlı bir beraberliğe, arkadaşlığa, sevgiye, her şeye bırakıyor. 

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