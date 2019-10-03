Zabıtanın tezgahtaki incirlerini döktüğü seyyar satıcı konuştu

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.