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Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...

Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...

12. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Okan Bayülgen, Z kuşağıyla ilgili sözleri sosyal medyada olay yarattı.

Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...

Sanatçı Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.

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Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...

"Yeni Nesil ve Mizah" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, Kocaeli Kitap Fuarı'nı değerlendirdi. 

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Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...

Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" dedi.

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Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...

Kitapçılarda kitap aramanın eğlenceli olduğunu söyleyen Bayülgen, "Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu. 

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