Z kuşağına verdi veriştirdi! Okan Bayülgen: Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama...
12. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Okan Bayülgen, Z kuşağıyla ilgili sözleri sosyal medyada olay yarattı.
Sanatçı Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.
"Yeni Nesil ve Mizah" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, Kocaeli Kitap Fuarı'nı değerlendirdi.
Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" dedi.
Kitapçılarda kitap aramanın eğlenceli olduğunu söyleyen Bayülgen, "Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu.